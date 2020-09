Palermo, allenamenti regolari e trasferta organizzata: problema al piede per Accardi. Oggi i tamponi (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue il braccio di ferro tra AIC e Lega Pro.Nonostante la FIGC sia scesa in campo per scongiurare lo sciopero annunciato dall'Assocalciatori per quanto che concerne la prima giornata della Serie C 2020/2021, caldeggiando l'allargamento delle liste a 25 calciatori, l'incontro di ieri tra le due parti non ha avuto l'esito sperato. Per questo motivo, la Federcalcio avrebbe deciso di posticipare il primo calcio d'inizio stagionale in C, permettendo alle due contendenti di trovare una soluzione che faccia comodo ad entrambi. In giornata, dunque, salvo clamorose sorprese, il presidente Gabriele Gravina dovrebbe comunicare il rinvio.Sciopero Serie C, niente intesa AIC-Lega: la Figc può rinviare la prima giornata. Il Palermo attende…Nel frattempo, il Palermo ha adottato una linea attendista ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue il braccio di ferro tra AIC e Lega Pro.Nonostante la FIGC sia scesa in campo per scongiurare lo sciopero annunciato dall'Assocalciatori per quanto che concerne la prima giornata della Serie C 2020/2021, caldeggiando l'allargamento delle liste a 25 calciatori, l'incontro di ieri tra le due parti non ha avuto l'esito sperato. Per questo motivo, la Federcalcio avrebbe deciso di posticipare il primo calcio d'inizio stagionale in C, permettendo alle due contendenti di trovare una soluzione che faccia comodo ad entrambi. In giornata, dunque, salvo clamorose sorprese, il presidente Gabriele Gravina dovrebbe comunicare il rinvio.Sciopero Serie C, niente intesa AIC-Lega: la Figc può rinviare la prima giornata. Ilattende…Nel frattempo, ilha adottato una linea attendista ...

secondo tampone per lui negativo e quindi via libera agli allenamenti con i compagni. Sarà assente ancora Doda, Il terzino salterà la prima di campionato, ma lo staff medico del Palermo conta di ...

Il Palermo, dopo sette mesi, tornerà a giocare una partita. Domenica prossima i rosanero scenderanno in campo a Teramo e lo faranno senza aver mai disputato un'amichevole ma solo partitelle in famigli ...

