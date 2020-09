Oroscopo 25 settembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di venerdì 25 settembre 2020) Buongiorno a tutti gli appassionati di astrologia, ci ritroviamo per una nuova analisi del quadro stellare. Vediamo cosa ci consigliano gli astri con il nuovodi. A seguire idi, 25, con le differenze rispetto alle ultime previsioni.25: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro25: Ariete Non essere così veloce nell’abbracciare un nuovo toccasana alla moda. Sei arrivato troppo lontano sulla strada del recupero per fare una deviazione ora.25: Toro Resisti all’impulso di rivedere le decisioni prese questa settimana. Devi fare pace con le tue azioni perché gli altri ...