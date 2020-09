Ogni Mattina, incidente in moto per Alessio Viola: arriva il sostituto (Di venerdì 25 settembre 2020) incidente in moto per Alessio Viola. Il conduttore di Ogni Mattina lascerà momentaneamente il programma: ecco il sostituto al fianco di Adriana Volpe Foto da Instagram: @adrianavolperealÈ ormai da tempo che dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10 Adriana Volpe e Alessio Viola fanno compagnia a molti italiani con il programma Ogni Mattina, in onda su Tv8. Dopo una partenze non troppo felice in termini di ascolti, il programma lentamente sta prendendo il suo spazio. Il talk è abilmente condotto da Adriana Volpe, reduce dal successo della passata edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, una colonna portante del programma, il giornalista ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 settembre 2020)inper. Il conduttore dilascerà momentaneamente il programma: ecco ilal fianco di Adriana Volpe Foto da Instagram: @adrianavolperealÈ ormai da tempo che dal lunedì al venerdì, a partire dalle 10 Adriana Volpe efanno compagnia a molti italiani con il programma, in onda su Tv8. Dopo una partenze non troppo felice in termini di ascolti, il programma lentamente sta prendendo il suo spazio. Il talk è abilmente condotto da Adriana Volpe, reduce dal successo della passata edizione del Grande Fratello Vip. Al suo fianco, una colonna portante del programma, il giornalista ...

borghi_claudio : Da domani mattina partirà il mio spazio fisso su @RadioRPL Ogni giovedì alle 9.30 'Scuola di magia' - mariocalabresi : La storia di Lori, in bici da Amsterdam a Roma, e le sue riflessioni su come ogni nazione che ha attraversato sta a… - XFactor_Italia : Quanti come noi vorrebbero svegliarsi con la voce di Meezy ogni mattina? ?? #XF2020 - DiscoIgor : Non capisco Mediaset extra che ogni mattina manda ore dei fomentati del fitness allenarsi mentre di sottofondo si s… - Federissao : @GiuseppeZane @C_Lo_S Certo, ogni mattina... -