NBA Playoff 2020 | i Lakers si prendono gara-4 nel finale | Nuggets sotto 3-1 per la terza volta

(Di venerdì 25 settembre 2020) Ai Denverè mancano qualcosa per poter superare i Los Angeles, quasi sempre in vantaggio all’interno di-4 fino al 114-108: la banda di Malone, per lain questa postseason, si trova3-1 nella serie. Gli sconfitti all’interno del quarto quarto sono giunti a un punto di distanza diverse volte, prima di essere sopraffatti dall’abilità a rimbalzo offensivo degli avversari. Decisivo Anthony Davis con 34 punti, così come LeBron James con 26. Dall’altra parte dà tutto Jamal Murray con 32 a referto, mentre Nikola Jokic si ferma solo a 32.

zazoomblog : NBA Playoff 2020: il tabellone completo e gli accoppiamenti - #Playoff #2020: #tabellone #completo - sportli26181512 : Playoff NBA, Jamal Murray come Michael Jordan: super canestro contro LeBron James. VIDEO: Giocata pazzesca da parte… - EFDIEI : Dovendo trovare degli aspetti positivi all’isolamento domiciliare almeno posso guardarmi playoff NBA senza dovermi… - campagnandrea33 : RT @ilmiofootball33: Playoff NBA e una partita qualunque di NFL, una combo difficile da battere ? - ilmiofootball33 : Playoff NBA e una partita qualunque di NFL, una combo difficile da battere ? -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Playoff

Ai Denver Nuggets è mancano qualcosa per poter superare i Los Angeles Lakers, quasi sempre in vantaggio all’interno di gara-4 fino al 114-108 finale: la banda di Malone, per la terza volta in questa ...A una vittoria dalle Finals. I Miami Heat vedono il traguardo all’orizzonte, vicino, ormai. Sorprendente, insperato. Nella storia Nba una testa di serie numero 5 non le ha mai raggiunte, sinora. Il 3- ...