Napoi | Ruiz e Zielinski | Gattuso vuole un cambio di marcia al centro

(Di venerdì 25 settembre 2020) Non solo stelle in attacco. Il Napoli che è ripartito all'assalto con Rinoha duecampisti da tempo sotto osservazione delle big internazionali: Fabiane Piotr. Dalla loro ...

sportli26181512 : Ruiz e Zielinski, Gattuso vuole un cambio di marcia al centro: Ruiz e Zielinski, Gattuso vuole un cambio di marcia… - Gazzetta_it : #Napoli Ruiz e Zielinski, Gattuso vuole un cambio di marcia al centro -

Ultime Notizie dalla rete : Napoi Ruiz

La Gazzetta dello Sport

Non solo stelle in attacco. Il Napoli che è ripartito all’assalto con Rino Gattuso ha due centrocampisti da tempo sotto osservazione delle big internazionali: Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. Dalla loro ...Si alza il sipario sulla seconda giornata di Serie A. Un turno che vedrà il debutto di sei formazioni che non hanno disputato la prima giornata: Inter, Atalanta, Spezia, Udinese, Benevento e Lazio. Qu ...