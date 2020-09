Messi contro il Barca per Suarez: “Non meritavi di essere buttato via così” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non meritavi di essere buttato fuori come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende”. “Loro” sono il Barcellona. E il saluto di Leo Messi via social a Luis Suarez, in partenza per Madrid, si trasforma in un attacco di sponda alla società che lo tiene incatenato al suo dovere contrattuale. Visualizza questo post su Instagram Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) “Nondifuori come hanno fatto loro. Ma la verità è che a questo punto nulla mi sorprende”. “Loro” sono il Barcellona. E il saluto di Leovia social a Luis, in partenza per Madrid, si trasforma in un attacco di sponda alla società che lo tiene incatenato al suo dovere contrattuale. Visualizza questo post su Instagram Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a ...

