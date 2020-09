Maltempo, anziani intrappolati nella casa invasa da fango e detriti: salvi (Di venerdì 25 settembre 2020) Varese, 25 settembre 2020 - Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo stamattina dai vigili del fuoco a Castelveccana, località ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 25 settembre 2020) Varese, 25 settembre 2020 - Due persone rimaste intrappolateloro abitazioneda, sono state tratte in salvo stamattina dai vigili del fuoco a Castelveccana, località ...

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo anziani Maltempo, anziani intrappolati nella casa invasa da fango e detriti: salvi IL GIORNO Maltempo nel Varesotto, casa travolta da fango: salvati due anziani

Maltempo: trovato morto runner scomparso. Due persone salvate dal fango

Si tratta di una coppia di anziani, la cui abitazione è stata travolta dall'acqua a causa del maltempo, che nella provincia ha provocato danni ed esondazione di torrenti. Entrambi risultano in buone ...Prosegue l’ondata di maltempo sul nord Italia. Due persone rimaste intrappolate nella loro abitazione invasa da fango e detriti, sono state tratte in salvo dai vigili del fuoco a Castelveccana (Varese ...