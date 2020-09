Le nuove frontiere terapeutiche per la cura del tumore al polmone (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra i diversi tipi di tumore, quello al polmone è considerato e temuto come uno dei più insidiosi, tale da indurre a prognosi in genere poco favorevoli per i pazienti (e, in misura crescente, le pazienti) che ne sono colpiti. I numeri, purtroppo, confermano sostanzialmente questa percezione. In Italia, così come a livello mondiale, il carcinoma polmonare rappresenta infatti la prima causa di morte per tumore. È un dato che deriva dalla combinazione di più fattori, come le diagnosi che troppo frequentemente avvengono a uno stato avanzato della malattia, che la rendono ancora oggi una neoplasia con una prognosi particolarmente sfavorevole. Senza dimenticare, naturalmente, l’oggettiva ampia diffusione di questa patologia. Solo lo scorso anno, per esempio, in Italia si sono registrati 42.500 nuovi ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra i diversi tipi di, quello alè considerato e temuto come uno dei più insidiosi, tale da indurre a prognosi in genere poco favorevoli per i pazienti (e, in misura crescente, le pazienti) che ne sono colpiti. I numeri, purtroppo, confermano sostanzialmente questa percezione. In Italia, così come a livello mondiale, il carcinoma polmonare rappresenta infatti la prima causa di morte per. È un dato che deriva dalla combinazione di più fattori, come le diagnosi che troppo frequentemente avvengono a uno stato avanzato della malattia, che la rendono ancora oggi una neoplasia con una prognosi particolarmente sfavorevole. Senza dimenticare, naturalmente, l’oggettiva ampia diffusione di questa patologia. Solo lo scorso anno, per esempio, in Italia si sono registrati 42.500 nuovi ...

giovgiorgetti : Malizia (Ciam): ’Dubai e Mosca le nostre nuove frontiere per l’internazionalizzazione’ | cuoreeconomico… - ESG89_Group : RT @CuoreEconomico: Malizia (Ciam): ’#Dubai e #Mosca le nostre nuove frontiere per l’#internazionalizzazione’ | cuoreeconomico https://t.co… - CuoreEconomico : Malizia (Ciam): ’#Dubai e #Mosca le nostre nuove frontiere per l’#internazionalizzazione’ | cuoreeconomico… - spsitalia : #DigitalDays Anche il 29 settembre appuntamenti con i convegni di #spsitalia, in occasione dei Digital Days. ?? 11… - fseviareggio : RT @iltirreno: Salute / Il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti parla dell'area del cervello collegata all'empatia e di come il suo studio ap… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove frontiere Le nuove frontiere del pensiero computazionale, ovvero come l'informatica cambia il nostro cervello L'Eco di Bergamo Le nuove frontiere terapeutiche per la cura del tumore al polmone

Tra i diversi tipi di tumore, quello al polmone è considerato e temuto come uno dei più insidiosi, tale da indurre a prognosi in genere poco favorevoli per i pazienti (e, in misura crescente, le pazie ...

STUDI MULTIDISCIPLINARI I PIÙ COMPETITIVI, I LEGALI I PIÙ FRAGILI

Continuano a crescere gli investimenti in tecnologie digitali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Le stime positive per il 2020 seguono al boom del 2019 (1,497 miliardi di spesa ICT, ...

Tra i diversi tipi di tumore, quello al polmone è considerato e temuto come uno dei più insidiosi, tale da indurre a prognosi in genere poco favorevoli per i pazienti (e, in misura crescente, le pazie ...Continuano a crescere gli investimenti in tecnologie digitali di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. Le stime positive per il 2020 seguono al boom del 2019 (1,497 miliardi di spesa ICT, ...