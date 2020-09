Il nipote di Pablo Escobar trova 18 milioni di dollari nascosti nel muro della casa dello zio

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 25 settembre 2020) Eranonelsua. Ildihato 18di, chiusi in un sacchetto di plastica anni fa dallo stesso Redroga. Secondo quanto riportato dai media, Nicolasha avuto una “visione” che gli ha mostrato la via per scovare il bottino, nell’appartamento di Medellin, in Colombia, nel quale lo zio era solito nascondersi dalle autorità.Nicolasha rivelato ai media locali che non è la prima volta chein maniera insolita dei soldi appartenuti al trafficante. La sua enorme fortuna, stimata intorno ai 59 miliardi di, è ...