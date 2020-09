Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha un fidanzato: chi è Julian (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip emerge l’attrice Adua del Vesco che sta facendo parlare tanto di sé anche al di fuori della casa. Ad oggi la ragazza siciliana è fidanzata e scopriamo subito chi è il fortunato. Amore e complicità L’attrice Adua Del Vesco, protagonista della quinta edizione del Grande … L'articolo Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha un fidanzato: chi è Julian proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 25 settembre 2020) Tra le protagoniste della quinta edizione delVip emerge l’attricedelche sta facendo parlare tanto di sé anche al di fuori della casa. Ad oggi la ragazza siciliana è fidanzata e scopriamo subito chi è il fortunato. Amore e complicità L’attriceDel, protagonista della quinta edizione del… L'articoloVip,Delha un: chi èproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip, folle salto e attimi di terrore: Myriam Catania a un passo dal disastro, il dramma sfiorato Liberoquotidiano.it Gf Vip, Stefania Orlando parla del marito: lui risponde sui social

Da una settimana nella Casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è inseparabile da Matilde Brandi - sua amica da anni - ed Elisabetta Gregoraci. Con loro ha parlato del marito, Simone Gianlorenzi ...

Heather Parisi, la dura replica a Lorella Cuccarini: “omofoba e pure ipocrita”

In queste ore la “più amata dagli italiani” è tornata sulla bocca di tutti per via di alcune forti dichiarazioni fatte da Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip che l’ha ...

