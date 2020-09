Giorgetti: "Il proporzionale sarà un disastro per l'Italia" (Di venerdì 25 settembre 2020) “Il proporzionale contiene tutti gli elementi più negativi e deleteri per un Paese a cui invece occorrerebbero stabilità, governi certi, con deputati e senatori che rispondano ai cittadini e ai territori”. Lo dice il leghista Giancarlo Giorgetti in una lunga intervista su Repubblica. Giorgetti riflette sul dopo voto, sulla battuta d’arresto della Lega, “ho parlato con Salvini” e sul partito rispetto all’Europa. Ha votato no al referendum, ma quattro volte sì in Parlamento sul taglio dei parlamentari, ma - dice- “questa proposta di legge proporzionale prima non era sul tavolo”.“Le leggi elettorali - continua -vengono fatte come al solito a uso e consumo di quelli che comandano in quel momento, pensando di fare qualcosa che torni utile a chi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) “Ilcontiene tutti gli elementi più negativi e deleteri per un Paese a cui invece occorrerebbero stabilità, governi certi, con deputati e senatori che rispondano ai cittadini e ai territori”. Lo dice il leghista Giancarloin una lunga intervista su Repubblica.riflette sul dopo voto, sulla battuta d’arresto della Lega, “ho parlato con Salvini” e sul partito rispetto all’Europa. Ha votato no al referendum, ma quattro volte sì in Parlamento sul taglio dei parlamentari, ma - dice- “questa proposta di leggeprima non era sul tavolo”.“Le leggi elettorali - continua -vengono fatte come al solito a uso e consumo di quelli che comandano in quel momento, pensando di fare qualcosa che torni utile a chi ...

repubblica : Giorgetti: 'Attenti, il proporzionale sarà un disastro per l'Italia' - Ideagiusta : RT @HuffPostItalia: Giorgetti: 'Il proporzionale sarà un disastro per l'Italia' - natolibero68 : “Se hanno paura che noi si vinca con il maggioritario, per riscrivere le regole facciamo come nel 1946. Un’assemble… - vago7858 : RT @HuffPostItalia: Giorgetti: 'Il proporzionale sarà un disastro per l'Italia' - summa57 : RT @HuffPostItalia: Giorgetti: 'Il proporzionale sarà un disastro per l'Italia' -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti proporzionale Giorgetti: "Il proporzionale sarà un disastro per l'Italia" L'HuffPost Giorgetti: "Il proporzionale sarà un disastro per l'Italia"

“Il proporzionale contiene tutti gli elementi più negativi e deleteri per un Paese a cui invece occorrerebbero stabilità, governi certi, con deputati e senatori che rispondano ai cittadini e ai territ ...

Trionfo di Zaia, processo a Salvini. «Da oggi non decidi più da solo»

Sono i fedelissimi ad invocare una svolta nel partito di via Bellerio. Perché se il Capitano si limita a rimarcare che da oggi «la Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20» i suoi no ...

“Il proporzionale contiene tutti gli elementi più negativi e deleteri per un Paese a cui invece occorrerebbero stabilità, governi certi, con deputati e senatori che rispondano ai cittadini e ai territ ...Sono i fedelissimi ad invocare una svolta nel partito di via Bellerio. Perché se il Capitano si limita a rimarcare che da oggi «la Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20» i suoi no ...