Gabriel Garko al Grande Fratello Vip per Adua Del Vesco | solo un saluto o rivelazioni choc? VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 25 settembre 2020)nella Casa delVip. Dopo lediDele Massimiliano Morra, l’ex fidanzato della siciliana entrerà nella residenza di Cinecittà per fare una sorpresa alla 27enne.nella Casa delVip perDelL’attore torinese entrerà nella Casa del GF Vip per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.