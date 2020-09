Family Act e assegno unico: requisiti di accesso e come fare domanda (Di venerdì 25 settembre 2020) La legge delega detta Family Act prevede una riforma degli strumenti a sostegno delle famiglie, mettendo ordine fra i sussidi attuali che confluiranno tutti nell’assegno universale. Un punto fermo è garantire a tutte le famiglie la possibilità di mantenere i benefici attuali, se più consistenti: evitare insomma che qualcuno possa perderci. Anche per questo l’applicazione della riforma (già delineata nella legge delega approvata alla Camera) richiede svariati miliardi aggiuntivi, che dovranno essere individuati con la Manovra: l’ipotesi di attingere in via indiretta e provvisoria alle risorse europee non è esclusa. Verso l’assegno unico universale L’idea del governo quindi è quella di semplificare la gestione dell’erogazione dei contributi ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) La legge delega dettaAct prevede una riforma degli strumenti a sostegno delle famiglie, mettendo ordine fra i sussidi attuali che confluiranno tutti nell’universale. Un punto fermo è garantire a tutte le famiglie la possibilità di mantenere i benefici attuali, se più consistenti: evitare insomma che qualcuno possa perderci. Anche per questo l’applicazione della riforma (già delineata nella legge delega approvata alla Camera) richiede svariati miliardi aggiuntivi, che dovranno essere individuati con la Manovra: l’ipotesi di attingere in via indiretta e provvisoria alle risorse europee non è esclusa. Verso l’universale L’idea del governo quindi è quella di semplificare la gestione dell’erogazione dei contributi ...

sciltian : @rosalbareggio @salfasanop @PoliticaPerJedi E' il tuo parere. A me Renzi appare come competente, non come arrogante… - Ramst3 : @rbriddick1977 @LaStampa A proposito di welfare, mai sentito parlare del Family Act, legge in discuss? Soldi dati a… - TRIESTEALLNEWS : Family Act: cos'è e come funziona l'assegno unico universale? - - marieta99044909 : @FalcoRosso65 @agodandaniela Bonaccini sta bene dove sta e noi stiamo bene dove stiamo E chi lo vuole il PD con que… - jolelaviola : Jobs act, family act...ma perché uno nato nella terra di Dante ha così tanti problemi ad usare la lingua italiana? -

Ultime Notizie dalla rete : Family Act Family Act: famiglia e genitorialità, sintesi delle nuove misure a... TRIESTEALLNEWS Conte, quattro scogli per il governo: Mes, legge elettorale, Recovery plan e decreti Salvini

La vittoria del Sì nel referendum sul taglio dei parlamentari e il pareggio (3 a 3) nelle elezioni regionali hanno stabilizzato il governo, con la ragionevole aspettativa — complice anche il «semestre ...

Assegno universale figli 2021, bonus e detrazioni: ecco il Family Act

Assegno universale 2021 fino a 21 anni, nuove detrazioni e congedo, ecco cosa prevede il Family Act: Ok da parte del Consiglio dei Ministri al cd. Family Act, un nuovo disegno di legge che il governo ...

La vittoria del Sì nel referendum sul taglio dei parlamentari e il pareggio (3 a 3) nelle elezioni regionali hanno stabilizzato il governo, con la ragionevole aspettativa — complice anche il «semestre ...Assegno universale 2021 fino a 21 anni, nuove detrazioni e congedo, ecco cosa prevede il Family Act: Ok da parte del Consiglio dei Ministri al cd. Family Act, un nuovo disegno di legge che il governo ...