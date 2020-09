Dieci vittime e 229 contagi In crescita i guariti: 275 (Di venerdì 25 settembre 2020) Dieci pazienti uccisi dal Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, un numero che fa rapidamente dimenticare lo zero registrato mercoledì nella regione. Da inizio pandemia le persone che in Lombardia ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 settembre 2020)pazienti uccisi dal Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, un numero che fa rapidamente dimenticare lo zero registrato mercoledì nella regione. Da inizio pandemia le persone che in Lombardia ...

Agenzia_Ansa : Netto aumento dei contagi in #Italia, +1.907, dieci le vittime #coronavirus #ANSA - FulviogFulvio : 23 vittime e poco meno di 1 800 contagi oggi...18.000 in dieci gg..76.000 al mese....non è finita alla faccia degl… - quibresciait : Coronavirus, più contagi in Lombardia (229) e in Italia (1.786) - Dieci le vittime del Covid nella nostra regione,… - acistampa : RT @acistampa: A 10 anni dal viaggio di Benedetto XVI in Inghilterra. L'analisi di quel viaggio 'commovente': dall'incontro con le vittime… - Piacenza_Online : Il Covid fa altre due vittime a Piacenza. Quindici i positivi (dieci sintomatici)Muoiono due novantenni. Dei nuovi… -

Ultime Notizie dalla rete : Dieci vittime Dieci vittime e 229 contagi In crescita i guariti: 275 Leggo.it Dieci vittime e 229 contagi In crescita i guariti: 275

Dieci pazienti uccisi dal Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, un numero che fa rapidamente dimenticare lo zero registrato mercoledì nella regione. Da inizio pandemia le persone che in Lombardia ha ...

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco.

In un’altra giornata tutto sommato positiva sul fronte coronavirus, c’è però un risvolto amaro: dieci i decessi in Lombardia, un numero molto più alto di quelli registrati nelle ultime settimane, con ...

Dieci pazienti uccisi dal Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, un numero che fa rapidamente dimenticare lo zero registrato mercoledì nella regione. Da inizio pandemia le persone che in Lombardia ha ...In un’altra giornata tutto sommato positiva sul fronte coronavirus, c’è però un risvolto amaro: dieci i decessi in Lombardia, un numero molto più alto di quelli registrati nelle ultime settimane, con ...