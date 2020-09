Covid 19 | il governatore annuncia | ‘Se non calano contagi chiudo tutto’

Leggi su yeslife

(Di venerdì 25 settembre 2020) La situazione legata al19 desta preoccupazione. Ora arrivano le parole di unmolto dure di una Regione in particolare. Visualizza questo post su Instagram 🔴#CORONAVIRUS: appuntamento in #direttafacebook alle 14.45 per fare il punto della situazione. Vi daremo gli ultimissimi aggiornamenti e spiegheremo quello che intendiamo fare per contenere i … L'articolo19 il‘Se nontutto’ proviene da YesLife.it.