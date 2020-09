Corona virus: “detenuto positivo nel carcere di Taranto” Associazione Marco Pannella (Di venerdì 25 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’Associazione Marco Pannella: Da diverse famiglie di detenuti reclusi presso l’istituto penitenziario di Taranto, l’Associazione Pannella è venuta a conoscenza di un caso di positività al Covid all’interno della casa circondariale. “Da quanto ci hanno raccontato, un fermo posto in custodia cautelare è stato scoperto positivo dopo l’ingresso nel carcere di Taranto. Di conseguenza ci raccontano essere stati messe in isolamento fiduciario diversi agenti della Caserma di Manduria, nonché agenti della polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto. A tale riguardo chiediamo alle autorità preposte di fare luce sulla vicenda comunicando le dovute informazioni ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dall’: Da diverse famiglie di detenuti reclusi presso l’istituto penitenziario di Taranto, l’è venuta a conoscenza di un caso di positività al Covid all’interno della casa circondariale. “Da quanto ci hanno raccontato, un fermo posto in custodia cautelare è stato scopertodopo l’ingresso neldi Taranto. Di conseguenza ci raccontano essere stati messe in isolamento fiduciario diversi agenti della Caserma di Manduria, nonché agenti della polizia penitenziaria in servizio presso l’istituto. A tale riguardo chiediamo alle autorità preposte di fare luce sulla vicenda comunicando le dovute informazioni ...

Sweettaeta : La mia amica irl che mi contatta solo per dire: 'Fra altri tre casi di corona virus in città' UH GESÙ MIO BASTA CI… - NoiNotizie : #Corona Corona virus: 'detenuto positivo nel carcere di #Taranto' - antonio_assisi : RT @haechanpegger: raga fatevi quel cazzo di app immuni così non mi viene il corona virus ho l'ansia - madonielive : Cefalù – aggiornamenti corona virus - butera_linda : RT @Stefbazzi: QUANDO FATE IL TEST SIEROLOGICO O IL TAMPONE, CHIEDETE A QUALE CORONA VIRUS SIETE POSITIVI Lei è risultato positivo a coro… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus, De Luca avverte i campani: “Rispettate le regole o chiudo tutto”

Appena rieletto governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha immediatamente inasprito le regole anti-Covid, richiamando i cittadini campani al rispetto dele stesse. “Se vogliamo convivere con il Co ...

Coronavirus, Papa a Onu: Occasione per ripensare sistemi economici

Città del Vaticano, 25 set. (LaPresse) - "Il nostro mondo è colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha portato alla perdita di molte vite. Questa crisi sta cambiando il nostro modo di vivere, mettendo ...

Appena rieletto governatore della Campania, Vincenzo De Luca ha immediatamente inasprito le regole anti-Covid, richiamando i cittadini campani al rispetto dele stesse. “Se vogliamo convivere con il Co ...Città del Vaticano, 25 set. (LaPresse) - "Il nostro mondo è colpito dalla pandemia di Covid-19, che ha portato alla perdita di molte vite. Questa crisi sta cambiando il nostro modo di vivere, mettendo ...