Conferenza stampa Morata | «Pirlo allenatore mi ha colpito molto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 settembre 2020): le parole del nuovo attaccante della Juve che si è presentato a media e tifosi Alvaroparla inpresentandosi ai tifosi e ai media. Queste le parole del nuovo attaccante bianconero. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 RITORNO – «Èbelle essere di nuovo qui, dopo un percorso che mi ha reso più forte come persone e come calciatore. Sono nel posto giusto al momento, so cosa devo fare. Ho più esperienza rispetto a quando sono andato via».– «mi ha fatto un bellissimo effetto. È fatto per questo ruolo. È quello di cui ha bisogno la Juventus. ...