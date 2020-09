Bufera sul principe Harry | le sue parole sono una coltellata ed è caos nella Royal family

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Stanno facendo discutere parecchio alcune frasi che sarebbero state proferite dal. E dall’Inghilterra si è appreso che i sudditi siletteralmente infuriati, una volta appresa la notizia. Stando a quanto riferito dall’autore reale Omid Scobie, in questo momento lui “è più che felice che mai e non sente la mancanza della sua vecchia vita”. L’autore ha dato vita alla biografia ‘Finding Freedom’, che da un bel po’ di tempo sta creando scompiglio in tutto il regno.state dunque svelate nuove informazioni sulle motivazioni che hanno spinto sia ilche sua moglie Meghan Markle a lasciare la famiglia reale e a vivere in America. In questo testo è stato aggiunto che“è ...