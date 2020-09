Bomba in Vaticano. Becciu convocato dal Papa molla il cardinalato (Di venerdì 25 settembre 2020) Coinvolto in operazioni finanziarie sospette, il potente prelato lascia carica e porpora: non era mai successo.«Il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e dai diritti connessi al cardinalato, presentata da sua eminenza il cardinale Giovanni Angelo Becciu». L'understatement non nasconde la Bomba che scoppia poco le 20. L'unico precedente simile risale al secolo scorso.Il fatto è inaudito anche nei tempi spiazzanti della Chiesa di Francesco: l'ormai ex cardinale non solo ha rassegnato le dimissioni ma ha rinunciato alla porpora, atto senza precedenti. Come senza precedenti era stato l'atto con cui Bergoglio aveva strappato la carica - e l'intero stato clericale - a Theodore Mc Carrick. Quelle, però, erano accuse di pedofilia ed efebofilia. Con ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 settembre 2020) Coinvolto in operazioni finanziarie sospette, il potente prelato lascia carica e porpora: non era mai successo.«Il Santo Padre ha accettato la rinuncia dalla carica di prefetto della Congregazione delle cause dei santi e dai diritti connessi al, presentata da sua eminenza il cardinale Giovanni Angelo». L'understatement non nasconde lache scoppia poco le 20. L'unico precedente simile risale al secolo scorso.Il fatto è inaudito anche nei tempi spiazzanti della Chiesa di Francesco: l'ormai ex cardinale non solo ha rassegnato le dimissioni ma ha rinunciato alla porpora, atto senza precedenti. Come senza precedenti era stato l'atto con cui Bergoglio aveva strappato la carica - e l'intero stato clericale - a Theodore Mc Carrick. Quelle, però, erano accuse di pedofilia ed efebofilia. Con ...

