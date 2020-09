Benevento | Inzaghi | “Meritiamo il palcoscenico della A ma servirà sempre essere perfetti”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 25 settembre 2020) Dopo aver saltato il debutto in Serie A, ilsi prepara a vivere l'esordio contro la Sampdoria in quella che sarà la seconda giornata di Serie A. Mister Filippo Pippoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro i blucerchiati.Sampdoria-, parlacaption id="attachment 983941" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Le sensazioni sono buone, ma il campo dirà se avremo fatto bene o male, come. Dopo aver disputato un grande campionato di serie B, adesso meritiamo di andare a giocarci queste partite su campi prestigiosi come quello di Marassi. Per provare ad ottenere il risultato, servirà unquasi perfetto. Rispetto alla ...