Wta Strasburgo 2020 | Sabalenka-Siniakova rinviata per pioggia | la situazione

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il match tra Arynae Katerina, valido per i quarti di finale del Wta di, è stato rinviato per avverse condizioni meteorologiche. Laha fermato la disputa tra le due giocatrici, con la ceca in quel momento in vantaggio per 6-2, 1-2, sebbene la bielorussa sembrasse pronta a dar tutto per proiettare la resa dei conti al terzo set. La sfida andrà nuovamente in scena venerdì 25 settembre, non prima delle ore 12.30, e la vincente dovrà scendere in campo poche ore dopo contro Elina Svitolina, al fine di competere per un posto in finale.