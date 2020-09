Wta Strasburgo 2020 | programma e orari di venerdì 25 settembre | con Svitolina

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Il, glie l’ordine di gioco del Wta di, per quanto concerne venerdì 25. In scena le semifinali, le quali proporranno il match tra Elinae una tra Aryna Sabalenka e Katerina Siniakova. Di seguito lazione completa. PATRICE DOMINGUEZ dalle ore 10.00 – (1) Melichar/Schuurs vs (3) Aoyama/Shibahara a seguire – Siniakova vs (4) Sabalenka, TBF 6-2 1-2 non prima delle ore 13.30 – Hibino vs (5) Rybakina non prima delle ore 15.30 – Siniakova or (4) Sabalenka vs (2)