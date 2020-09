Vaccino antinfluenzale, boom di richieste: corsa contro il tempo per produrre le dosi. “Ce la faremo ma serviva più programmazione” (Di giovedì 24 settembre 2020) Nei primi giorni di ottobre le Regioni avvieranno le campagne vaccinali contro l’influenza, il cui inizio è stato quest’anno eccezionalmente anticipato su indicazione del ministero della Salute per contrastare al meglio la possibile sovrapposizione con una eventuale seconda ondata di Covid-19 in autunno. TPI ha lanciato una campagna per chiedere al Governo e alle Regioni di promuovere una vaccinazione antinfluenzale di massa, con riguardo in particolare al mondo della scuola, che possa aiutarci a contenere gli effetti della pandemia. Ma in questi giorni l’interrogativo con cui si trovano a fare i conti produttori, farmacisti, medici, Asl, e autorità regionali è il seguente: ci saranno vaccini antinfluenzali a sufficienza? La domanda è legittima, soprattutto a causa dell’aumento della richiesta sia da ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) Nei primi giorni di ottobre le Regioni avvieranno le campagne vaccinalil’influenza, il cui inizio è stato quest’anno eccezionalmente anticipato su indicazione del ministero della Salute per contrastare al meglio la possibile sovrapposizione con una eventuale seconda ondata di Covid-19 in autunno. TPI ha lanciato una campagna per chiedere al Governo e alle Regioni di promuovere una vaccinazionedi massa, con riguardo in particolare al mondo della scuola, che possa aiutarci a contenere gli effetti della pandemia. Ma in questi giorni l’interrogativo con cui si trovano a fare i conti produttori, farmacisti, medici, Asl, e autorità regionali è il seguente: ci saranno vaccini antinfluenzali a sufficienza? La domanda è legittima, soprattutto a causa dell’aumento della richiesta sia da ...

