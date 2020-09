“Stai zitta, gallina”, “Maleducato”. Lite furiosa tra Corona e la Berlinguer (Video) (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Mauro Corona, si sa, è meglio non farlo arrabbiare. Un po’ per l’alto tasso alcolemico che ha in corpo, un po’ per il carattere fumantino che lo contraddistingue, il noto scrittore è una vera mina vagante. Bianca Berlinguer lo sa, ma ha comunque deciso di correre il rischio e di averlo accanto come ospite fisso, visto che l’alpinista di Erto alza comunque il livello di simpatia a Cartabianca, programma altrimenti ingessato e noioso. Ma nell’ultima puntata qualcosa è andato decisamente storto. E tra i due sono volate parole grosse. Lo scontro tra Corona e la Berlinguer In diretta tv, Corona ha accennato a un albergo della zona in cui vive, ma la Berlinguer l’ha ripreso, spiegandogli che non si può ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Mauro, si sa, è meglio non farlo arrabbiare. Un po’ per l’alto tasso alcolemico che ha in corpo, un po’ per il carattere fumantino che lo contraddistingue, il noto scrittore è una vera mina vagante. Biancalo sa, ma ha comunque deciso di correre il rischio e di averlo accanto come ospite fisso, visto che l’alpinista di Erto alza comunque il livello di simpatia a Cartabianca, programma altrimenti ingessato e noioso. Ma nell’ultima puntata qualcosa è andato decisamente storto. E tra i due sono volate parole grosse. Lo scontro trae laIn diretta tv,ha accennato a un albergo della zona in cui vive, ma lal’ha ripreso, spiegandogli che non si può ...

rossbrescia : #maurocorona dice alla #Berlinguer stai zitta gallina. Ma perché continuate ad invitare in tv questi personaggi ? I… - yenisey74 : @magicadespell78 Ad un certo punto le ho detto: se non ti stai zitta ti sopprimo, porcaputtana. - annaspando_ : @gnamnaa ce fammi capire io mi sforzo al massimo per essere sempre carina e empatica quando se ti dicessi stai zitt… - StefanoFlajani : RT @IlPrimatoN: Non gliele ha certo mandate a dire - Laura48673787 : -

Ultime Notizie dalla rete : “Stai zitta «La prigione per me è una seconda casa» E si fa arrestare per andare in cella l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige