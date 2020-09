“Sleep texting” | ragazzi inviano messaggi anche nel sonno

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 24 settembre 2020) Un numero crescente di adolescenti e studenti universitari negli Usa si connette con gli amici tramite i dispositivi elettronici come i telefonininel cuore della notte e spesso non ricorda di averlo fatto. I Millenials, insomma, sono sempre più preda dello 'sleep texting', cioè l'invio dimentre si sta per prendereo si è ancora addormentati. Le comunicazioni spedite sono spesso prive di senso, non danno risposte sensate a domande, e sono quindi più che pericolose imbarazzanti.Lo rileva una ricerca condotta su 372dalla Villanova University, pubblicata sulla rivista Journal of American College Health. "La maggior parte non aveva memoria del fatto di aver inviatoo del loro contenuto - dice Elizabeth B. Dowdell, autrice dello studio ...