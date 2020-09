Sit-in per il ripristino della tratta ferroviaria Trapani-Palermo (Di giovedì 24 settembre 2020) PALERMO – Sit-in di protesta alla ex stazione di Segesta per chiedere il ripristino della tratta ferroviaria che, ‘via Milo’, collega Palermo con Trapani. La tratta è chiusa per uno smottamento dal 2013 e la manifestazione di oggi, promossa dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, vede presenti anche diversi sindaci del Trapanese e rappresentanti sindacali per chiedere una accelerazione dell’iter autorizzativo dei lavori di ripristino: “Un anno fa abbiamo inviato al ministero dell’Ambiente il progetto da 144 milioni di euro e ancora attendiamo il parere di non assoggettabilità – ha affermato Falcone -, senza il quale non possiamo mandare l’opera in gara”. La tratta ‘via Milo’ della Palermo-Trapani è lunga 47 chilometri e da quando è stata interrotta i pendolari che viaggiano tra le due città sono costretti a utilizzare il percorso ‘via Castelvetrano’, che tocca anche le città di Mazara del Vallo e Marsala allungando il percorso e i tempi di percorrenza. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Sit-in per il ripristino della tratta ferroviaria Trapani-Palermo A Napoli arriva la ‘3M’, la linea autobus che collega i siti d’arte Air Italy, Zedda: “Stop licenziamenti e cassa integrazione per 1500 lavoratori” Trasporti, Zaia: “Con capienza mezzi 80% Veneto spende 30 milioni in più” Scuola, le linee guida del Mit per i trasporti pubblici: poche le deroghe al metro di distanza Aeroporto Reggio Calabria, Falcomatà: “Riprogrammare voli su Roma e Milano e puntare su altre rotte” Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) PALERMO – Sit-in di protesta alla ex stazione di Segesta per chiedere il ripristino della tratta ferroviaria che, ‘via Milo’, collega Palermo con Trapani. La tratta è chiusa per uno smottamento dal 2013 e la manifestazione di oggi, promossa dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, vede presenti anche diversi sindaci del Trapanese e rappresentanti sindacali per chiedere una accelerazione dell’iter autorizzativo dei lavori di ripristino: “Un anno fa abbiamo inviato al ministero dell’Ambiente il progetto da 144 milioni di euro e ancora attendiamo il parere di non assoggettabilità – ha affermato Falcone -, senza il quale non possiamo mandare l’opera in gara”. La tratta ‘via Milo’ della Palermo-Trapani è lunga 47 chilometri e da quando è stata interrotta i pendolari che viaggiano tra le due città sono costretti a utilizzare il percorso ‘via Castelvetrano’, che tocca anche le città di Mazara del Vallo e Marsala allungando il percorso e i tempi di percorrenza. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Sit-in per il ripristino della tratta ferroviaria Trapani-Palermo A Napoli arriva la ‘3M’, la linea autobus che collega i siti d’arte Air Italy, Zedda: “Stop licenziamenti e cassa integrazione per 1500 lavoratori” Trasporti, Zaia: “Con capienza mezzi 80% Veneto spende 30 milioni in più” Scuola, le linee guida del Mit per i trasporti pubblici: poche le deroghe al metro di distanza Aeroporto Reggio Calabria, Falcomatà: “Riprogrammare voli su Roma e Milano e puntare su altre rotte”

