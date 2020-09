Serracchiani: Governo dia direttive a informatori farmaceutici (Di giovedì 24 settembre 2020) Lettera a ministri Speranza e Catalfo spiega difficoltà categoria La presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd), raccogliendo l’appello diffuso oggi dalla Federazione delle Associazioni Italiane degli informatori Scientifici del Farmaco e del Parafarmaco, ha scritto ai ministri della Sanità e del lavoro, Roberto Speranza e Nunzia Catalfo, spiegando le condizioni di difficoltà in cui versa questa categoria a causa delle limitazioni tuttora in atto per contrastare il diffondersi del coronavirus. “Pur riconoscendo l’importanza dello smart working e delle forme di lavoro da remoto – scrive Serracchiani – esse appaiono come una parte integrativa e non sostitutiva dell’esercizio professionale degli informatori scientifici, in quanto in ... Leggi su udine20 (Di giovedì 24 settembre 2020) Lettera a ministri Speranza e Catalfo spiega difficoltà categoria La presidente della commissione Lavoro della Camera Debora(Pd), raccogliendo l’appello diffuso oggi dalla Federazione delle Associazioni Italiane degliScientifici del Farmaco e del Parafarmaco, ha scritto ai ministri della Sanità e del lavoro, Roberto Speranza e Nunzia Catalfo, spiegando le condizioni di difficoltà in cui versa questa categoria a causa delle limitazioni tuttora in atto per contrastare il diffondersi del coronavirus. “Pur riconoscendo l’importanza dello smart working e delle forme di lavoro da remoto – scrive– esse appaiono come una parte integrativa e non sostitutiva dell’esercizio professionale degliscientifici, in quanto in ...

