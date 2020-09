Salerno, inseguimento per la vie del centro: arrestati due pusher dalla Polizia (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato due uomini responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza a P.U. e danneggiamento. In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso dei predisposti servizi tesi a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella scorsa notte, alle ore 3.00 circa, hanno notato dei giovani a bordo di un’autovettura Peugeot 108 con targa estera che si aggirava con fare sospetto nel quartiere Torrione in Via Posidonia. Gli Agenti hanno quindi controllato l’autovettura il cui conducente, in un primo momento, dava l’impressione di volersi fermare, successivamente accelerava l’andatura cercando di far perdere le proprie tracce. Ne ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli agenti delladi Stato hanno arrestato due uomini responsabili di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza, violenza a P.U. e danneggiamento. In particolare, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso dei predisposti servizi tesi a prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella scorsa notte, alle ore 3.00 circa, hanno notato dei giovani a bordo di un’autovettura Peugeot 108 con targa estera che si aggirava con fare sospetto nel quartiere Torrione in Via Posidonia. Gli Agenti hanno quindi controllato l’autovettura il cui conducente, in un primo momento, dava l’impressione di volersi fermare, successivamente accelerava l’andatura cercando di far perdere le proprie tracce. Ne ...

