Risultati deludenti, Virtus Pro rinuncia alla ESL One Germany e mette il roster di Dota 2 in “standby” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il torneo ESL One Germany sta subendo un altro considerevole scossone. L’organizzazione russa Virtus Pro ha infatti deciso di rendere inattiva tutta la sua formazione principale di Dota 2: una scelta che inevitabilmente comporta la rinuncia all’evento esports. Questa mossa non lascia spiazzati coloro che conoscono bene le vicende che gravitano intorno a Virtus Pro. L’organizzazione, negli ultimi anni, non ha ottenuto i Risultati sperati, a cominciare dal nono posto al The International 2019. Il team ha fatto molta fatica a trovare i giocatori giusti da schierare al fianco di Alexey “Solo” Berezin e Vladimir “No o ne” Minenko, ed è per questo che i vertici dell’organizzazione russa hanno optato per l’inattività del ... Leggi su esports247 (Di giovedì 24 settembre 2020) Il torneo ESL Onesta subendo un altro considerevole scossone. L’organizzazione russaPro ha infatti deciso di rendere inattiva tutta la sua formazione principale di2: una scelta che inevitabilmente comporta laall’evento esports. Questa mossa non lascia spiazzati coloro che conoscono bene le vicende che gravitano intorno aPro. L’organizzazione, negli ultimi anni, non ha ottenuto isperati, a cominciare dal nono posto al The International 2019. Il team ha fatto molta fatica a trovare i giocatori giusti da schierare al fianco di Alexey “Solo” Berezin e Vladimir “No o ne” Minenko, ed è per questo che i vertici dell’organizzazione russa hanno optato per l’inattività del ...

GabriGiammanco : Inutile glissare sull’argomento, lo dico senza i tanti giri di parole che piacciono ad alcuni miei colleghi: i risu… - esports247_it : Risultati deludenti, Virtus Pro rinuncia alla ESL One Germany e mette il roster di Dota 2 in 'standby'… - terenim : @bscfederico Come dici tu le elezioni sono ancora lontane e i sondaggi non attendibili! Ma mi sa che, se non per al… - mariavenera2 : RT @GabriGiammanco: Inutile glissare sull’argomento, lo dico senza i tanti giri di parole che piacciono ad alcuni miei colleghi: i risultat… - GiovanniCalcara : RT @GabriGiammanco: Inutile glissare sull’argomento, lo dico senza i tanti giri di parole che piacciono ad alcuni miei colleghi: i risultat… -

Ultime Notizie dalla rete : Risultati deludenti Test sierologici, risultati deludenti: li ha fatti solo un docente su quattro Orizzonte Scuola Regionali in Liguria: i risultati della riconferma di Toti

Come alle elezioni regionali in Umbria di un anno fa, anche in Liguria l’alleanza tra centrosinistra e M5S è stata sconfitta dal centrodestra. Le elezioni regionali in Liguria hanno visto la riconferm ...

Regionali, la 'sinistra al Pd' è fuori dal Consiglio: "Servirà una nuova mobilitazione"

Si chiude l'esperienza di Toscana a Sinistra in Consiglio Regionale. La lista a sostegno di Tommaso Fattori, presente gli scorsi 5 anni nell'assemblea, con il deludente risultato del 2,86% non entra n ...

Come alle elezioni regionali in Umbria di un anno fa, anche in Liguria l’alleanza tra centrosinistra e M5S è stata sconfitta dal centrodestra. Le elezioni regionali in Liguria hanno visto la riconferm ...Si chiude l'esperienza di Toscana a Sinistra in Consiglio Regionale. La lista a sostegno di Tommaso Fattori, presente gli scorsi 5 anni nell'assemblea, con il deludente risultato del 2,86% non entra n ...