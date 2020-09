Pagelle Milan-Bodo Glimt 3-2 | preliminari Europa League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 settembre 2020) Le, i voti, i tabellino, le ammonizioni di, match valevole per il terzo turno deidi. A San Siro i norvegesi partono forte grazie al gol di Junker, poi si scatena un Calhanoglu in giornata di grazia: due gol, un assist e da segnalare anche il gol dell’esordiente Colombo.(4-2-3-1): G. Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6, Gabbia 5.5, Theo Hernandez 6.5; Bennacer 6 (35′ st Tonali sv), Kessie 6; Castillejo 5.5 (20′ st Krunic 6), Calhanoglu 8, Saelemaekers 6; Colombo 7 (12′ st Maldini 6). In panchina: Tatarusanu, Kalulu, Laxalt, Diaz. Allenatore: Pioli 6.5.(4-3-3): Haikin 6.5; Sampsted 6 ...