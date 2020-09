Mourinho, il gesto per un giornalista che ha perso il padre (Di giovedì 24 settembre 2020) Una foto, niente di particolare in sé, ma in realtà un grande gesto motivato da qualcosa di veramente sentito. José Mourinho si dimostra e conferma davvero Special, almeno per il giornalista macedone Igor Aleksandrovic.Mourinho: la foto in memoria del padreIl tecnico del Tottenham aveva appena concluso la conferenza stampa in occasione della vigilia del terzo turno dei preliminari di Europa League tra i sui Spurs e i padroni di casa macedoni dello Shkendija quando un giornalista ha attirato la sua attenzione con un ultima domanda. "Devo dirti una cosa per conto di mio padre. Ti porto i suoi saluti, ma lui ora è in paradiso", ha esordito l'uomo rivolgendosi a Mourinho. "In uno dei momenti in cui la malattia si è ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Una foto, niente di particolare in sé, ma in realtà un grandemotivato da qualcosa di veramente sentito. Josési dimostra e conferma davvero Special, almeno per ilmacedone Igor Aleksandrovic.: la foto in memoria delIl tecnico del Tottenham aveva appena concluso la conferenza stampa in occasione della vigilia del terzo turno dei preliminari di Europa League tra i sui Spurs e i padroni di casa macedoni dello Shkendija quando unha attirato la sua attenzione con un ultima domanda. "Devo dirti una cosa per conto di mio. Ti porto i suoi saluti, ma lui ora è in paradiso", ha esordito l'uomo rivolgendosi a. "In uno dei momenti in cui la malattia si è ...

zazoomblog : Mourinho il gesto per un giornalista che ha perso il padre - #Mourinho #gesto #giornalista #perso - saltaluomo : RT @fcin1908it: VIDEO / Il bel gesto di Mourinho ad un giornalista: 'Faremo la foto in onore di tuo padre' - - ItaSportPress : Mourinho, il gesto per un giornalista che ha perso il padre - - sportli26181512 : Mourinho, gesto speciale: foto con un giornalista in memoria del papà scomparso: Bel gesto di Josè Mourinho alla vi… - UgoBaroni : RT @SkySport: Mourinho, gesto speciale per un giornalista -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho gesto Mourinho, bel gesto dello Special One: omaggia la memoria del padre di un giornalista con una foto Sport Fanpage Mourinho, il gesto per un giornalista che ha perso il padre

Una foto, niente di particolare in sé, ma in realtà un grande gesto motivato da qualcosa di veramente sentito. José Mourinho si dimostra e conferma davvero Special, almeno per il giornalista macedone ...

Il gesto di Mourinho che ha commosso la Premier: "Una foto in onore di tuo padre"

LONDRA (INGHILTERRA) - Ciò che è successo durante la conferenza stampa alla vigilia del terzo turno preliminare tra Shkendija e Tottenham ha dell'incredibile. Mourinho si è presentato davanti ai micro ...

Una foto, niente di particolare in sé, ma in realtà un grande gesto motivato da qualcosa di veramente sentito. José Mourinho si dimostra e conferma davvero Special, almeno per il giornalista macedone ...LONDRA (INGHILTERRA) - Ciò che è successo durante la conferenza stampa alla vigilia del terzo turno preliminare tra Shkendija e Tottenham ha dell'incredibile. Mourinho si è presentato davanti ai micro ...