Matondo e Marcos Paulo | l’Atalanta cerca il colpo in prospettiva

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) In attesa dell’esordio in campionato, previsto sabato allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata, l’Atalanta continua ad essere molto attiva sul calciomercato. In questa settimana, infatti, i nerazzurri hanno ufficializzato gli arrivi di Lammers dal PSV e di Mojica dal Girona. Acquisti di qualità, che si aggiungono a quelli di Miranchuck, Romero e Piccini. Ora, l’obiettivo sul taccuino di Percassi è un altro giocatore offensivo: piacciono due profili giovani. Si tratta di Rabbidello Schalke 04 e didella Fluminense.: forze fresche per Gasperini Rabbiè nato a Liverpool nel 2000, e ha da poco compito 20 anni. Nazionale gallese con cittadinanza inglese, ...