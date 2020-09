Maltempo e neve: da domani possibili interruzioni sulle tratte di Piccolo e Gran San Bernardo (Di giovedì 24 settembre 2020) Anas rende noto che, in considerazione delle previsioni meteo che riportano per le prossime ore nevicate in quota con significativi apporti al suolo, a partire da domani e fino a domenica 27 settembre saranno possibili interruzioni temporanee al transito delle statali 26 della Valle d’Aosta e 27 del Gran San Bernardo sulle tratte in avvicinamento ai colli del Piccolo e Gran San Bernardo. L’eventuale provvedimento di interdizione al traffico dei valichi potrà essere preso in via precauzionale – spiega Anas – a tutela della circolazione previo monitoraggio continuo della percorribilità delle statali in quota e in accordo con il rispettivo gestore di confine che chiuderà ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Anas rende noto che, in considerazione delle previsioni meteo che riportano per le prossime ore nevicate in quota con significativi apporti al suolo, a partire dae fino a domenica 27 settembre sarannotemporanee al transito delle statali 26 della Valle d’Aosta e 27 delSanin avvicinamento ai colli delSan. L’eventuale provvedimento di interdizione al traffico dei valichi potrà essere preso in via precauzionale – spiega Anas – a tutela della circolazione previo monitoraggio continuo della percorribilità delle statali in quota e in accordo con il rispettivo gestore di confine che chiuderà ...

