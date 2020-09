Lazio, offerto Draxler: è in uscita dal PSG (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Simone Inzaghi aspetta un centrocampista di qualità per la Lazio. Chiuso il discorso difensore, Hoedt arriverà nei prossimi giorni nella Capitale per la sua seconda avventura,, il radar ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Simone Inzaghi aspetta un centrocampista di qualità per la. Chiuso il discorso difensore, Hoedt arriverà nei prossimi giorni nella Capitale per la sua seconda avventura,, il radar ...

nzingaretti : La Torre di Palidoro a Fiumicino diventa un nuovo luogo della memoria del Lazio nel nome di Salvo D'Acquisto, il gi… - sportli26181512 : Lazio, offerto Draxler: è in uscita dal PSG: Il tedesco in scadenza con francesi proposto anche a Tare. Valutazione… - LazioIn : Lazio, offerto Draxler: è in uscita dal Psg - laziopress : - LazionewsEu : Calciomercato, offerto #Draxler alla #Lazio: trattativa in salita, ma il poco tempo può essere un alleato #sslazio… -