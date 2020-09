La speranza per Zanardi ''Alex risponde a stimoli" (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Prisco Il comunicato: "Ricostruzione cranio-facciale in corso, progressi significativi ma prematuro sbilanciarsi sulla prognosi". In programma un nuovo intervento Alex Zanardi è stato sottoposto ''ad una nuova operazione di ricostruzione cranio-facciale e nelle prossime settimane sarà sottoposto ad un secondo intervento'', inoltre''a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente'' fa sapere oggi il bollettino dell'Ospedale ''San Raffaele'' di Milano. Importanti e significativi progressi per il campione bolognese nel recupero del terribile incidente del 19 giugno, quando con la sua handbike si schiantò contro un camion lungo la strada tra ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Prisco Il comunicato: "Ricostruzione cranio-facciale in corso, progressi significativi ma prematuro sbilanciarsi sulla prognosi". In programma un nuovo interventoè stato sottoposto ''ad una nuova operazione di ricostruzione cranio-facciale e nelle prossime settimane sarà sottoposto ad un secondo intervento'', inoltre''a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione divisivi e acustici, ai quali il pazientecon transitori e iniziali segni di interazione con l'ambiente'' fa sapere oggi il bollettino dell'Ospedale ''San Raffaele'' di Milano. Importanti e significativi progressi per il campione bolognese nel recupero del terribile incidente del 19 giugno, quando con la sua handbike si schiantò contro un camion lungo la strada tra ...

VincenzoDeLuca : Trentacinque anni fa l’assassinio, per mano della camorra, del giornalista Giancarlo Siani, esempio di rigore e cor… - pietroraffa : Andando a vedere il voto per classe d'età al #referendum, si scopre che il segmento in cui il No è andato meglio è… - Maumol : Ci attendono mesi di resistenza. In tempi brevi arriveranno segnali incoraggianti per cure e vaccini, il punto è co… - masabbett : RT @ghegola: Passeggiano per Venezia. Carmen e Marcia. La Bruna e la Bionda. Era notte a Santiago del Cile quando le trascinarono via da… - Capelvenere1 : RT @ghegola: Passeggiano per Venezia. Carmen e Marcia. La Bruna e la Bionda. Era notte a Santiago del Cile quando le trascinarono via da… -

Ultime Notizie dalla rete : speranza per Rinoceronti, cresce la speranza per la conservazione la Repubblica Fondazione TIM sostiene la musica classica italiana

Fondazione TIM sostiene la cultura della musica classica in Italia, mettendo a disposizione di tre importanti enti un’erogazione complessiva di 400.000 euro per contribuire alla sua diffusione in un m ...

Dal Vivo, il Centro Busoni riparte con i concerti. In cartellone Sardelli e Roth

Ci siamo. Il Centro Busoni finalmente torna ‘Dal Vivo!’. Di nome e di fatto. Come molte altre istituzioni culturali e musicali del nostro Paese, anche il Centro vuole dare un segnale importante di rit ...

Fondazione TIM sostiene la cultura della musica classica in Italia, mettendo a disposizione di tre importanti enti un’erogazione complessiva di 400.000 euro per contribuire alla sua diffusione in un m ...Ci siamo. Il Centro Busoni finalmente torna ‘Dal Vivo!’. Di nome e di fatto. Come molte altre istituzioni culturali e musicali del nostro Paese, anche il Centro vuole dare un segnale importante di rit ...