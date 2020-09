Jeep - In arrivo una serie speciale per gli 80 anni del marchio (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel 2021 il marchio Jeep compirà 80 anni. Per celebrare tale traguardo, la Casa ha annunciato una serie di eventi che, a partire dal prossimo gennaio, si protrarranno per tutta la durata dellanno solare, accompagnati dal lancio delle versioni 80th anniversary della propria gamma modelli.Prime informazioni sullallestimento. I modelli della serie speciale si caratterizzeranno per alcuni elementi esclusivi che riguarderanno sia gli esterni sia gli interni, come i sedili, i cerchi e gli speciali badge celebrativi. Le vetture saranno inoltre dotate delle principali tecnologie e sistemi di sicurezza di ultima generazione lanciati dalla Casa, nonché disponibili anche con il recente sistema ibrido plug-in 4xe.Date diverse. Le serie 80th ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel 2021 ilcompirà 80. Per celebrare tale traguardo, la Casa ha annunciato unadi eventi che, a partire dal prossimo gennaio, si protrarranno per tutta la durata dellanno solare, accompagnati dal lancio delle versioni 80thversary della propria gamma modelli.Prime informazioni sullallestimento. I modelli dellasi caratterizzeranno per alcuni elementi esclusivi che riguarderanno sia gli esterni sia gli interni, come i sedili, i cerchi e gli speciali badge celebrativi. Le vetture saranno inoltre dotate delle principali tecnologie e sistemi di sicurezza di ultima generazione lanciati dalla Casa, nonché disponibili anche con il recente sistema ibrido plug-in 4xe.Date diverse. Le80th ...

