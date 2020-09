In Francia situazione quasi drammatica: 16.096 nuovi contagi, terapie intensive sempre più piene (Di giovedì 24 settembre 2020) La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 16.096 casi di Covid-19, contro i 13.072 confermati ieri, che portano a 497.237 il totale dall’inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, altre 52 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per complessivi 31.511 decessi. Nell’ultima settimana, hanno precisato le autorità, sono stati 4.258 i ricoveri in ospedale, di cui 718 in terapia intensiva. Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Laha registrato nelle ultime 24 ore altri 16.096 casi di Covid-19, contro i 13.072 confermati ieri, che portano a 497.237 il totale dall’inizio della pandemia. Stando ai dati diffusi dalle autorità sanitarie, altre 52 persone sono morte nelle ultime 24 ore, per complessivi 31.511 decessi. Nell’ultima settimana, hanno precisato le autorità, sono stati 4.258 i ricoveri in ospedale, di cui 718 in terapia intensiva.

Tg3web : In tutta Europa si assiste a un aumento costante dei casi da covid-19, 'Gli Stati agiscano', avverte la Commissione… - marcellolippa : Situazione drammatica in Francia - MaMaurizi9 : RT @Letargo6: Coronavirus, Capua su La7: “Vaccino? Forse nella primavera del 2022. Situazione in Spagna, Francia, Inghilterra? Temo sia sec… - vincenzom93 : @Corriere La Francia ormai a quanto pare ha perso la situazione di mano...e andrà sempre peggio... - antoniettampa : 16 096 nuovi casi in Francia nelle ultime 24 ore, 52 decessi e tasso di positività al 6.5% (l'altro ieri era al 6.1… -