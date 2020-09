'Il Barcellona vuole Dzeko'. L'attaccante sui social mette like! (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Nuove indiscrezioni di mercato su Edin Dzeko . Il centravanti della Roma, dopo il mancato approdo alla Juventus per i problemi del club giallorosso ad arrivare al Milik, potrebbe avere un nuovo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA - Nuove indiscrezioni di mercato su Edin. Il centravanti della Roma, dopo il mancato approdo alla Juventus per i problemi del club giallorosso ad arrivare al Milik, potrebbe avere un nuovo ...

tancredipalmeri : BOMBA! Il presidente del Barcellona Bartomeu ha personalmente bloccato il passaggio di Suarez all’Atletico! Adesso… - forzagranata1 : ?? #CALCIO “Il Barcellona vuole Dzeko”. L’attaccante sui social mette like! Il club baluginava sarebbe sulle tracce… - UgoBaroni : RT @CorSport: “Il #Barcellona vuole #Dzeko”. L’attaccante sui social mette like! ?? - DaniloBatresi : RT @CorSport: “Il #Barcellona vuole #Dzeko”. L’attaccante sui social mette like! ?? - CorSport : “Il #Barcellona vuole #Dzeko”. L’attaccante sui social mette like! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona vuole “Il Barcellona vuole Dzeko”. L’attaccante sui social mette like! Corriere dello Sport Inter, Skriniar verso l’addio. Roma: Fonseca in bilico, c’è Rangnick. La Juve torna su Chiesa

La Roma di Friedkin potrebbe cambiare allenatore dopo appena due giornate di campionato. Fonseca è in bilico, il nuovo proprietario vuole dare un segnale di svolta e domenica c’è la sfida con la Juve: ...

Calciomercato, Inter e Juventus beffate | Affare in chiusura!

Se la società riuscisse a cedere Skriniar e a monetizzare la massimo dalla sua cessione, arriverebbe un altro calciatore anche in difesa. Calciomercato Inter: la situazione in difesa. (Fantacalcio ®) ...

La Roma di Friedkin potrebbe cambiare allenatore dopo appena due giornate di campionato. Fonseca è in bilico, il nuovo proprietario vuole dare un segnale di svolta e domenica c’è la sfida con la Juve: ...Se la società riuscisse a cedere Skriniar e a monetizzare la massimo dalla sua cessione, arriverebbe un altro calciatore anche in difesa. Calciomercato Inter: la situazione in difesa. (Fantacalcio ®) ...