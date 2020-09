"Ho paura, certe cose non posso dirle, ma...". Adua e Morra sottovoce, tutto in onda: sesso orale e setta satanica, nuovi orrori (Di giovedì 24 settembre 2020) "certe cose non le posso dire". Adua Del Vesco è scossa. Ha fatto scoppiare l'Ares-gate al Grande Fratello Vip, parlando dell'agenzia-setta satanica di cui faceva parte insieme a molti vip della tv italiana. Dettagli sconvolgenti su "sesso orale con un produttore", "istigazione al suicidio" per lo sceneggiatore Teodosio Losito, storico braccio destro di Alberto Tarallo, gli uomini dietro le fiction di maggior successo di Mediaset. E ancora: storie d'amore inventate per fare pubblicità agli attori-clienti-seguaci o vietate, per non affossare la loro immagine, pressioni psicologiche inaudite che hanno portato la Del Vesco all'anoressia. Una storia a tinte noir di cui Adua ha parlato davanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) "non ledire".Del Vesco è scossa. Ha fatto scoppiare l'Ares-gate al Grande Fratello Vip, parlando dell'agenzia-di cui faceva parte insieme a molti vip della tv italiana. Dettagli sconvolgenti su "con un produttore", "istigazione al suicidio" per lo sceneggiatore Teodosio Losito, storico braccio destro di Alberto Tarallo, gli uomini dietro le fiction di maggior successo di Mediaset. E ancora: storie d'amore inventate per fare pubblicità agli attori-clienti-seguaci o vietate, per non affossare la loro immagine, pressioni psicologiche inaudite che hanno portato la Del Vesco all'anoressia. Una storia a tinte noir di cuiha parlato davanti ...

teoxandra : @mikytooday1 Mi rifiuto di credere che l’estrazione sia un’opzione plausibile. Grillo non lo conosco bene ma certe affermazioni fanno paura. - molina_matteo : RT @Antonio79B: + 'Non ha paura a scrivere certe cose?' - 'Ogni tanto sì' + 'E allora perché lo fa?' - 'Perché è il mio lavoro, perché l’… - Aira : RT @Antonio79B: + 'Non ha paura a scrivere certe cose?' - 'Ogni tanto sì' + 'E allora perché lo fa?' - 'Perché è il mio lavoro, perché l’… - AnnaZaccaria7 : RT @Antonio79B: + 'Non ha paura a scrivere certe cose?' - 'Ogni tanto sì' + 'E allora perché lo fa?' - 'Perché è il mio lavoro, perché l’… - ohpauline__ : thing is ho paura di entrare in intimità con qualcuno anche se è solo per una sc0pata e basta perché non voglio non… -

Ultime Notizie dalla rete : paura certe "Una raccolta nata d'istinto e frutto della paura", l'ultima opera di Sandra Canduzzi Pieri CesenaToday Elezioni, il fattore paura

La paura, dalle nostre parti, fa 90. Ma, cabala a parte, può fare anche fare 76, 69, 56, 48, 47. Come il lettore attento avrà capito questi non sono numeri del lotto ma le percentuali con cui si sono ...

Loredana Capone: «Scelte culturali coraggiose alla base del mio successo»

Loredana Capone, assessore uscente della Giunta regionale e appena rieletta in Consiglio con quasi 14mila preferenze. Lei è stata tra le più suffragate nel Salento e porta a casa quasi 2mila voti risp ...

La paura, dalle nostre parti, fa 90. Ma, cabala a parte, può fare anche fare 76, 69, 56, 48, 47. Come il lettore attento avrà capito questi non sono numeri del lotto ma le percentuali con cui si sono ...Loredana Capone, assessore uscente della Giunta regionale e appena rieletta in Consiglio con quasi 14mila preferenze. Lei è stata tra le più suffragate nel Salento e porta a casa quasi 2mila voti risp ...