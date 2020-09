Grande Fratello Vip, Franceska Pepe è la “scheggia impazzita”. L’ultima ‘perla’? Dice di aver inventato le polpette al sugo (Di giovedì 24 settembre 2020) C’è una vera e propria scheggia impazzita all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”. Lei si chiama Francesca Pepe, anche se si fa chiamare Franceska con la k. “Maleducata” per Alfonso Signorini. “Non simpatica” per Tommaso Zorzi. “Capra” per Pupo. Fa la modella, infatti è finita anche sulla copertina di PlayBoy, ma sono in tanti a chiedersi per quale motivo sia considerata una “vip”. Quando è entrata all’interno del reality si era spacciata per vincitrice di “Miss Europa”, ma poi ha dovuto ammettere di non aver mai vinto il concorso. Si era anche spacciata per ex flirt di Vittorio Sgarbi, ma ha confessato di averlo conosciuto per sole sette ore. “Sono entrata in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) C’è una vera e propria scheggia impazzita all’interno della Casa del “Vip”. Lei si chiama Francesca, anche se si fa chiamarecon la k. “Maleducata” per Alfonso Signorini. “Non simpatica” per Tommaso Zorzi. “Capra” per Pupo. Fa la modella, infatti è finita anche sulla copertina di PlayBoy, ma sono in tanti a chiedersi per quale motivo sia considerata una “vip”. Quando è entrata all’interno del reality si era spacciata per vincitrice di “Miss Europa”, ma poi ha dovuto ammettere di nonmai vinto il concorso. Si era anche spacciata per ex flirt di Vittorio Sgarbi, ma ha confessato dilo conosciuto per sole sette ore. “Sono entrata in ...

E' notte nella Casa del "Grande Fratello Vip" e in camera da letto i vip scherzano e ridono. Ma nel lettone a tre Pierpaolo Pretelli sembra più interessato a "provarci" con Elisabetta Gregoraci. L'ex ...

E’ ormai noto che al “Grande Fratello Vip” i più grossi litigi siano nati per futili motivi. Complice la convivenza forzata che rende insofferenti gli animi e rende ogni occasione buona per ...

