Golf, Irish Open 2020: Burmester, Rai e Smith in testa dopo primo giro. Laporta miglior italiano e 65° (Di giovedì 24 settembre 2020) Francesco Laporta è il miglior italiano dopo il primo giro del Dubai Duty Free Irish Open 2020, torneo dello European Tour in corso di svolgimento al Galgorm Castle Golf Club (par 70) in Irlanda del Nord. Il pugliese è però solo 65° dopo un giro in +3, lontano dalla vetta della classifica che vede con -5 il sudafricano Dean Burmester insieme agli inglesi Aaron Rai e Jordan Smith. Quarto posto a -4 per Toby Tree, mentre in quinta posizione con -3 ci sono cinque giocatori tra cui lo statunitense John Catlin che poche settimane fa ha vinto l’Andalucia Masters. Detto di Laporta al 65° posto, sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) Francescoè ilildel Dubai Duty Free, torneo dello European Tour in corso di svolgimento al Galgorm CastleClub (par 70) in Irlanda del Nord. Il pugliese è però solo 65°unin +3, lontano dalla vetta della classifica che vede con -5 il sudafricano Deaninsieme agli inglesi Aaron Rai e Jordan. Quarto posto a -4 per Toby Tree, mentre in quinta posizione con -3 ci sono cinque giocatori tra cui lo statunitense John Catlin che poche settimane fa ha vinto l’Andalucia Masters. Detto dial 65° posto, sono ...

sportface2016 : #Golf #IrishOpen Italiani indietro dopo il primo giro, al comando Burmester, Rai e Smith #EuropeanTour - OA_Sport : Golf: Burmester, Smith e Rai in testa all’Irish Open dopo il primo giro. Tutti indietro gli italiani - TurismoIrlanda : Al via oggi e fino al 27 settembre il Dubai Duty Free Irish Open, il prestigioso torneo di golf che quest’anno si s… - sportface2016 : #DubaiDutyFreeIrishOpen | Tre azzurri in gara nel weekend #EuropeanTour - RaiSport : ?????? #Eurotour: #IrishOpen con #Lowry e 3 #azzurri In Irlanda del Nord l'#Italia schiera Edoardo #Molinari, #Pavan… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Irish Golf: Burmester, Smith e Rai in testa all’Irish Open dopo il primo giro. Tutti indietro gli italiani OA Sport Eurotour: nell'Irish open al vertice Burmester, Smith e Rai

Roma, 24 set. (askanews) - Trio al vertice con 65 (-5) colpi nel Dubai Duty Free Irish Open (European Tour) sul tracciato del Galgorm Castle Golf Club (par 70), a Ballymena nell'Irlanda del Nord, comp ...

Irish Open: Lowry delude, tre i leader

Lowry "stecca" l'appuntamento con l'Irish Open. Il 33enne di Clara (Irlanda), numero 30 mondiale e vincitore dell'Open Championship 2019, è 98/o (75, +5) e a forte rischio eliminazione. Sul percorso ...

Roma, 24 set. (askanews) - Trio al vertice con 65 (-5) colpi nel Dubai Duty Free Irish Open (European Tour) sul tracciato del Galgorm Castle Golf Club (par 70), a Ballymena nell'Irlanda del Nord, comp ...Lowry "stecca" l'appuntamento con l'Irish Open. Il 33enne di Clara (Irlanda), numero 30 mondiale e vincitore dell'Open Championship 2019, è 98/o (75, +5) e a forte rischio eliminazione. Sul percorso ...