Esclusiva | Luperto-Crotone la prossima settimana Reca | presto le visite

Il Crotone ha ormai definito altre due operazioni. Per il terzino sinistro Reca tutto confermato, con il via libera Atalanta e con le visite che sono già state programmate. Come raccontato fin da ieri sera, c'è un accordo con il Napoli per Sebastiano Luperto, un altro innesto di spessore per il Crotone. La chiusura è prevista per i primi giorni della prossima settimana.

