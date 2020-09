Emma Marrone in una nuova “veste” | mai vista così

Leggi su youmovies

(Di giovedì 24 settembre 2020) Questo articoloin una“veste”: maicosì . La cantanteè apparsa davvero molto felice per una bella opportunità che le è stata data. Scopriamo di che cosa si tratta. La cantanteè molto felice per aver avuto una grandissima opportunità, che ha voluto condividere con i suoi fan sui social. Questa sera rivedremo la cantante in una