ecoDemonstrator | Boeing ed Ethiad fanno volare l' aereo più ecologico

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 settembre 2020) Gambe del carrello modificate per fare meno rumore evitando la formazione di turbolenza aerodinamica, microfoni posizionati sulla fusoliera, motori mossi da propellente con un'alta percentuale di sostanze di origine vegetale, rotte ottimizzate per non sprecare carburante. Sono soltanto alcune delle soluzioni sperimentate sul dimostratorerealizzato in collaborazione con, un velivolo di tipo B-787 modificato per sperimentare soluzioni che possano ridurre l'impatto ambientale dell'aviazione commerciale. Non è la prima volta che accade, se oggi il Dreamliner (787) ha appendici di estremità alare a profilo laminare (laminar flow winglet), in grado di recuperare il 2% di consumo ogni volo, lo si deve proprio agli esperimenti fatti su un B-777 ormai quasi un decennio fa. Ecco quindi nascere lo ...