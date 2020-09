Easy Living, la recensione: parlare di migranti col sorriso sulle labbra si può (Di giovedì 24 settembre 2020) La recensione di Easy Living - La vita facile, opera prima dei fratelli Orso e Peter Miyakawa, commedia garbata che tocca il tema dell'immigrazione con speranza e leggerezza. Uno sguardo poetico sul tema dei migranti in un'opera prima fuori dai canoni, come evidenzia a nostra recensione di Easy Living - La vita facile. Ancora due fratelli intenti a svecchiare la produzione italiana: dopo i gemelli D'Innocenzo, col loro gusto grottesco e surreale, e dopo i De Serio, e il loro rigore neorealista, ecco i cosmopoliti Orso e Peter Miyakawa, cresciuti tra Torino, Milano e Tokyo e formatisi negli Stati Uniti. I due cineasti, alla loro prima prova sul lungometraggio, affidano al fratello minore James Miyakawa il ruolo di sguardo narrante della vicenda che vede un migrante ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 24 settembre 2020) Ladi- La vita facile, opera prima dei fratelli Orso e Peter Miyakawa, commedia garbata che tocca il tema dell'immigrazione con speranza e leggerezza. Uno sguardo poetico sul tema deiin un'opera prima fuori dai canoni, come evidenzia a nostradi- La vita facile. Ancora due fratelli intenti a svecchiare la produzione italiana: dopo i gemelli D'Innocenzo, col loro gusto grottesco e surreale, e dopo i De Serio, e il loro rigore neorealista, ecco i cosmopoliti Orso e Peter Miyakawa, cresciuti tra Torino, Milano e Tokyo e formatisi negli Stati Uniti. I due cineasti, alla loro prima prova sul lungometraggio, affidano al fratello minore James Miyakawa il ruolo di sguardo narrante della vicenda che vede un migrante ...

Uno sguardo poetico sul tema dei migranti in un'opera prima fuori dai canoni, come evidenzia a nostra recensione di Easy Living - La vita facile. Ancora due fratelli intenti a svecchiare la produzione ...

In questo periodo di incertezze e preoccupazioni, al cinema si ha voglia di trovare qualcosa che metta il buon umore. Come Easy Living – La vita facile, una commedia delicata e sincera che ha conquist ...

In questo periodo di incertezze e preoccupazioni, al cinema si ha voglia di trovare qualcosa che metta il buon umore. Come Easy Living – La vita facile, una commedia delicata e sincera che ha conquist ...