E' nata la figlia di Gigi Hadid e di Zayn Malik | cantante degli One Direction

(Di giovedì 24 settembre 2020) E’ladella modellae delOne. L’annuncio è arrivato via Instagram dallo stesso artista 27enne che ha postato una foto in bianco e nero della manina della bimba, “sana e bella”, stretta nella sua.“L’amore che provo per questo minuscolo essere umano è al di là della mia comprensione”, ha scritto. La 25ennead aprile aveva confermato la gravidanza, intervenendo al Tonight Show di Jimmy Fallon, dopo che già circolavano voci. E’ dalla fine del 2015 chesi frequentano, si sono lasciati più di una volta nel 2018 ...

Il nostro cuore esplode di gioia! Zayn Malik è diventato papà! Pochissime ore fa, come già vi avevamo anticipato, Gigi Hadid, la sua compagna di vita, ha dato alla luce la sua prima figlia! OMG! Gigi ...