Due papà litigano davanti alla scuola | uno accoltella l’altro | è dramma

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Due uomini si sono presi a coltellate stamattina a Vittoria, nel ragusano,a una. I due sarebbero due padri di due ragazzi che frequentano l’istituto. La liteI fatti sarebbero avvenuti stamattina alle 8.30 circa. I due papà si trovavano in via Primo maggio, a Vittoria, quando sarebbe nata una lite piuttosto accesa. I due avrebbero cominciato a prendersela l’uno con l’altro con toni sempre più violenti, finché uno dei due uomini avrebbe estratto un coltello ed avrebbe colpito l’altro litigante. L’mento, poi la corsa in ospedale A quel punto sarebbe scattato il panico: il ferito è stato subito soccorso dai presenti, mentre l’tore si ...