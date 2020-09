Dragon Ball Z | Kakarot | col nuovo DLC arriva Freezer!

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tramite comunicato stampa, Bandai Namco Entertainment ha annunciato il ritorno di un grande antagonista, Freezer, nel suoZ:Z:torna, nuovamente ad aggiornarsi. Bandai Namco sa sempre bene come gestire i suoi titoli sotto forma di “games as a service”, migliorandoli e rimpolpandoli con contenuti a pagamento a cadenza piuttosto regolare. Tutti contenuti che hanno finora saputo conquistare i fan del prodotto, dopo una prima parte di A New Power Awakens davvero apprezzata e, soprattutto, acquistata. Vi ricordiamo inoltre che qui su tuttoteK potete trovare la nostra recensione diZ:. Inoltre, se cercate bene troverete anche una lunga serie di guide sul titolo, ...

