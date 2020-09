"Di Maio e il suo cerchio tragico Ecco perché il M5S ormai è finito" (Di giovedì 24 settembre 2020) Caos nel Movimento 5 Stelle, tutti contro tutti. Intervista di Affaritaliani.it al senatore iscritto al gruppo Misto ed ex pentastellato Mario Michele Giarrusso. "E' in atto la resa dei conti. I governisti hanno affondato il Movimento e... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 24 settembre 2020) Caos nel Movimento 5 Stelle, tutti contro tutti. Intervista di Affaritaliani.it al senatore iscritto al gruppo Misto ed ex pentastellato Mario Michele Giarrusso. "E' in atto la resa dei conti. I governisti hanno affondato il Movimento e... Segui su affaritaliani.it

repubblica : Calenda a Di Maio: 'Io arricchito con la politica? Il suo reddito era zero, fa ridere i polli' - Affaritaliani : 'Di Maio e il suo cerchio tragico Ecco perché il M5S ormai è finito' - isadoralarosa : RT @MPenikas: @isadoralarosa @Mov5Stelle Come se Di Maio avesse speso un solo secondo del suo tempo a propalare narrazioni negative sul #M5… - LaVillana11 : @manginobrioches Nonché Di Maio e il suo 'se voterebbe'.. - MPenikas : @isadoralarosa @Mov5Stelle Come se Di Maio avesse speso un solo secondo del suo tempo a propalare narrazioni negati… -