Coronavirus e quarantena, immunologa: “Si può accorciare da 14 a 10 giorni, con i test rapidi si taglierebbe la testa al toro” (Di giovedì 24 settembre 2020) “quarantena. Si può pensare di accorciare la quarantena da 14 a 10 giorni? Sì”: lo afferma Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, riferendosi al periodo di quarantena, che il Comitato tecnico-scientifico ha confermato di 14 giorni, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti per ridurla ad almeno 10 giorni. “La produzione di virus decade con la comparsa dei sintomi e si esaurisce nei giorni immediatamente successivi. Solo nelle persone che hanno avuto una malattia molto severa, è possibile che il virus sia rilasciato oltre i 10 giorni. Ovviamente con i test rapidi, si taglierebbe la ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “. Si può pensare dilada 14 a 10? Sì”: lo afferma Antonella Viola,dell’università di Padova, riferendosi al periodo di, che il Comitato tecnico-scientifico ha confermato di 14, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti per ridurla ad almeno 10. “La produzione di virus decade con la comparsa dei sintomi e si esaurisce neiimmediatamente successivi. Solo nelle persone che hanno avuto una malattia molto severa, è possibile che il virus sia rilasciato oltre i 10. Ovviamente con i, sila ...

monika_mazurek : RT @GDS_it: #Coronavirus, alunno positivo al liceo 'Cutelli' di Catania: quarantena per compagni e docenti - GDS_it : #Coronavirus, alunno positivo al liceo 'Cutelli' di Catania: quarantena per compagni e docenti… - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Catania: casi positivi in alcune scuole, studenti e personale in quarantena - Ilovepalermocalcio - RobRe62 : RT @danieledann1: ??#Coronavirus: Evacuazione in corso al #Mise dove un dipendente è risultato positivo. @Emergenza24 #breaking #news #Roma… - AgenziaOpinione : provincia autonoma bolzano * coronavirus: « Accertato un caso di Covid-19 tra gli alunni della scuola San Filippo N… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quarantena Coronavirus, alunna positiva al Montale: almeno una classe in quarantena Genova24.it COVID-19, MIGRANTE POSITIVO. 64 STRANIERI IN QUARANTENA

Un migrante ospitato in un centro d’accoglienza di Via Cocchia, al Rione Libertà, é risultato positivo al Covid-19 ed é stato isolato dagli altri 64 stranieri, posti a loro volta in quarantena.

Covid-19, cambiare le metropoli per rispondere alla crisi

Come muterà il volto delle città dopo l’emergenza sanitaria? A Bologna la tavola rotonda “Ecologia e metropoli: alle porte del cambiamento”, organizzata all’interno del festival Prossimità dalle Briga ...

Un migrante ospitato in un centro d’accoglienza di Via Cocchia, al Rione Libertà, é risultato positivo al Covid-19 ed é stato isolato dagli altri 64 stranieri, posti a loro volta in quarantena.Come muterà il volto delle città dopo l’emergenza sanitaria? A Bologna la tavola rotonda “Ecologia e metropoli: alle porte del cambiamento”, organizzata all’interno del festival Prossimità dalle Briga ...